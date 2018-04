280 000$ pour les sentiers de quad et de motoneige

Crédit photo : Photo Myriam Lortie

TRANSPORT. Une aide financière de 283 607$ est accordée à différents clubs et organismes de la région de la Mauricie pour les soutenir dans leurs efforts pour rendre la pratique de la motoneige et du véhicule tout-terrain (VTT) sécuritaire.

Ce soutien financier est accordé dans le cadre du Programme d’aide financière temporaire, pourvu d’une enveloppe de près de 11M$, pour améliorer la sécurité en véhicule hors route. Il permettra aux clubs et aux organismes de concrétiser des projets visant à renforcer la sécurité des usagers et de pérenniser les sentiers.

«Il ne fait aucun doute que le fait d’assurer la pérennité d’un produit récréotouristique de cette envergure contribuera à la vitalité économique de notre région», indique de son côté Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie.

«L’aide financière annoncée aujourd’hui permettra de donner un véritable élan aux clubs de véhicules hors route et aux organismes qui font face à certains enjeux en matière de sécurité et qui poursuivent sans cesse leurs efforts pour assurer la pérennité des sentiers et la sécurité des adeptes», a laissé tomber Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports, lors de son passage à Saint-Tite pour l’annonce.

Cinq projets soutenus en Mauricie

Club Motoneige La Tuque : 100 022$ pour le remplacement du pont du ruisseau Lajeunesse (TQ83) et de deux ponceaux

: 100 022$ pour le remplacement du pont du ruisseau Lajeunesse (TQ83) et de deux ponceaux Quad Mauricie 2006: 11 978$ pour le déplacement d’un sentier sur 1,5 kilomètre

11 978$ pour le déplacement d’un sentier sur 1,5 kilomètre Club de motoneiges du comté de Champlain: 4200$ pour le remplacement d’un ponceau sur la TQ3

4200$ pour le remplacement d’un ponceau sur la TQ3 Adeptes du tout-terrain Club La Tuque: 94 406$ pour l’amélioration de traverses de cours d’eau et consolidation des sentiers VHR de la Haute-Mauricie secteur La Tuque

94 406$ pour l’amélioration de traverses de cours d’eau et consolidation des sentiers VHR de la Haute-Mauricie secteur La Tuque Club quad Parent: 73 000$ pour l’amélioration du sentier provincial 70 section Parent – Clova

(M.L.)