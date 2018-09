28 septembre 1968 – Mika Häkkinen célèbre ses 50 ans

Surnommé “le Finlandais volant”, Häkkinen est champion du monde de Formule 1 en 1998 et 1999, au volant de McLaren et a été classé parmi les plus grands pilotes de Formule Un dans divers sondages sur le sport automobile. Il travaille actuellement dans la gestion des conducteurs et est un ambassadeur de la marque pour diverses sociétés. Häkkinen a commencé sa carrière en karting à l’âge de cinq ans et remporté des championnats régionaux et nationaux de kart. Il a progressé dans la course automobile en entrant dans les séries Formula Ford et Formula 3 en Italie et au Royaume-Uni. Après le succès dans la série, Häkkinen est entré en Formule 1 en 1991 avec l’écurie Lotus où il est resté jusqu’en 1992. L’année suivante, il est passé chez McLaren comme pilote d’essai avant d’être promu dans l’équipe de course après le départ de Michael Andretti. Après quatre ans de succès mineur pour Häkkinen, il remporte sa première victoire en Formule 1 en 1997. Il remporte huit courses de la saison 1998 et le Championnat du monde des pilotes à la fin de la saison du Grand Prix au Japon. Son succès a également aidé McLaren à remporter le championnat du monde des constructeurs. Häkkinen a répété son succès en 1999 en remportant cinq victoires. Il a terminé deuxième du Championnat des pilotes en 2000, derrière Michael Schumacher, et a remporté deux autres victoires en 2001 avant d’annoncer un congé sabbatique, devenu une retraite à temps plein à la mi-2002.

En 2005, il a rejoint la série Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), où il a remporté sa première victoire cette année-là. Häkkinen s’est retiré du sport automobile actif de haut niveau à la fin de 2007.