28 octobre 1918 – La compagnie Tatra aurait 100 ans

Pour comprendre l’histoire de Tatra, il faut reculer en 1850, lorsqu’un dénommé Ignaz Schustala crée un atelier de fabrication de véhicules hippomobiles, dans la petite ville de Nesseldorf, en Moravie qui faisait partie de l’empire austro-hongrois. En 1897, la petite compagnie élargi son secteur d’activité en incluant l’automobile et devient la Nesseldorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft AG, plus simplement appelée Nesseldorfer. Après la mort du fondateur et le retrait de son fils, c’est le baron Theodor von Liebig qui va faire de l’entreprise le premier constructeur automobile de la région. La première voiture de la marque en 1897 se nomme Präsident. Une voiture avec un moteur bicylindre Benz qui atteindra un vitesse vertigineuse de 82 km/h en 1899, un exploit pour l’époque. En 1918 la société Nasselldorfer est sous la direction de l’ingénieur Hugo von Roslerstamm. La société a fait confiance au talentueux jeune ingénieur Hans Ledwinka pour la conception automobile. Sous sa direction, les Rennzweier et les coureurs de type A ont été produits, démontrant ainsi un succès modeste en course et encourageant le début de la production à grande échelle de la Type S en 1909. La société a poursuivi pour croître jusqu’en 1914, lorsque, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il passa à la construction de wagons de chemin de fer.

Le 28 octobre 1918, à peine deux semaines avant la fin de la guerre sur le front occidental, la ville morave de Nesselsdorf, située dans le vieil empire austro-hongrois, devint la ville de Koprivnicka dans le pays nouvellement créé, la Tchécoslovaquie. Peu après la guerre, Hans Ledwinka a commencé la construction d’une nouvelle automobile sous la marque Tatra. Le nom de Tatra vient des hautes montagnes de Tatra, certaines des plus hautes montagnes de la chaîne des Carpates. Ledwinka a choisi le nom Tatra après qu’un modèle expérimental à freins à quatre roues ait dépassé un traîneau sur une route dangereusement glacée, ce qui a poussé le conducteur du traîneau surpris à s’écrier: «C’est une voiture pour les Tatras». En 1923, la première voiture officielle des Tatras, la Tatra T11, fut achevée et l’espoir de Ledwinka de disposer d’une “voiture populaire” abordable se concrétisa. La voiture robuste et relativement petite a permis à de nombreux Tchécoslovaques de posséder une voiture pour la première fois, à l’instar du modèle T de Ford aux États-Unis. En 1934, Tatra réalisa une première dans l’industrie automobile avec l’introduction de la Tatra 77, un modèle novateur qui se distingue comme étant la première automobile au style aérodynamique au monde, équipée d’un moteur monté à l’arrière et refroidi à l’air. La compagnie Tatra produit des modèles jusqu’en 1998.