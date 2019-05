28 mai 1919 – Première voiture Citroën

Il y a 100 ans aujourd’hui, Citroën lançait sa première voiture sur la route, la Type A. Une campagne publicitaire massive l’avait précédée par des annonces d’une page entière dans les journaux et les magazines annonçant le lancement de la première voiture de production de masse en Europe.

Des commandes de 16 000 voitures auraient été reçues dans les quinze premier jours et l’objectif de rentabilité de 30 000 unités aurait été atteint avant que toute voiture ne quitte l’usine. Les ventes ont été renforcées par l’introduction de plus de 1 000 concessionnaires Citroën dans toute la France, parfaitement au fait du modèle en cours de lancement et informés des coûts de réparation publiés et l’inventaire de pièces de rechange.

Les propriétaires avaient accès aux manuels d’entretien et aux catalogues détaillés de pièces de rechange. Les acheteurs ont été bombardés d’affiches et de publicités, y compris éventuellement l’illumination de la Tour Eiffel par un énorme panneau épelant le nom de Citroën. Toutes ces publications ont abouti à la création par Citroën de sa propre maison d’édition intitulée “André Citroën Editions”. C’était la première compagnie auto en Europe à utiliser de manière aussi intensive les médias et la publicité pour annoncer ses produits. C’Était une des forces du fondateur André Citroën.