28 juin 2001 – Construction de la dernière Plymouth

Lorsque Walter Chrysler a décidé de s’impliquer dans le secteur des voitures à bas prix en 1926, tout le monde savait que Ford et Chevrolet dominaient ce marché et que toute nouvelle voiture entrant sur le marché aurait du mal à se vendre si elle n’était pas abordable. Chrysler a donc fondé la division de voitures abordables Plymouth en l’honneur de ces premiers colons américains. Le nom était connu et touchait une corde sensibles auprès des acheteurs américains.

C’est la division Plymouth qui a maintenu en vie Chrysler durant la grande dépression des années 30. Dans les années 1950, Plymouth était réputée pour son ingénierie, son prix abordable et sa durabilité. En 1957, Plymouth atteignit son pic de production. Dans les années 1960, Plymouth perdit rapidement sa part de marché et perdit sa troisième place au profit de Pontiac. Entre 1971 et 1974, Plymouth a brièvement récupéré son statut de troisième place, mais dans les années 1980, sa popularité a continué de chuter. En 2001, Plymouth n’avait qu’un seul modèle, la Neon, et le dernier Plymouth à être assemblé le 28 juin 2001 était une Neon argentée.