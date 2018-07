275 incendies à Trois-Rivières en 2017

Crédit photo : Audrey Leblanc

INCENDIE. Les pompiers de Trois-Rivières ont combattu 275 incendies en 2017. Heureusement, personne n’a été blessé lors de ces événements. C’est ce que révèle le rapport annuel de la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville.

Les chiffres démontrent que 30 % des incendies prennent naissance dans la cuisine. L’an dernier, les pompiers ont répondu à 905 appels provenant d’alarmes incendie, 498 appels pour des accidents de véhicules et 31 sauvetages nautiques.

Le total des pertes matérielles pour l’ensemble des incendies survenus en 2017 se chiffre à 4 350 878 $. Rappelons que l’incendie du commerce BMR (21 septembre) représente à lui seul des pertes de près de 1,1 M$. L’incendie du Centre Le Havre (24 mai) et celui de la Crèmerie des Trois-Rivières (5 décembre) ont engendré des pertes avoisinant les 500 000 $ chacun.

Plus de 17 000 activités de prévention ont été réalisées au cours des mois derniers. S’ajoutent à cela les plus de 5 200 heures de formation. «Les activités de prévention et les entraînements, c’est ce qui demande le plus de temps», indique le directeur de la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Trois-Rivières, Dany Cloutier. Seulement 6 % du temps est utilisé pour combattre les incendies de bâtiments.

L’année 2017 fut également marquée par les inondations printanières. Pendant cette période, les pompiers ont distribué plus de 52 000 sacs de sable aux citoyens.