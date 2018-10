27 octobre 1927 – Début de la production de la Ford modèle A

La production du nouveau modèle Ford A, qui a succédé au modèle T, a débuté à l’usine de montage Rouge de Dearborn, dans le Michigan, le 27 octobre 1927. Les prix du modèle A variaient entre 385 $ en devise américaine pour un roadster à 1 400 pour la voiture de ville haut de gamme. Le moteur était un 4 cylindres en ligne avec arbres à cames en tête, d’une cylindrée de 3,3 litres (201 pouces cubes). Ce moteur fournissait 40 chevaux. La vitesse maximale était d’environ 105 km / h. Le modèle A avait un empattement de 2 630 mm (103,5 pouces) avec un rapport de démultiplication final de 3,77: 1.

Le modèle A avait des freins à tambour mécaniques aux 4 roues. Les modèles 1930 et 1931 étaient disponibles avec un carénage de radiateur en acier inoxydable et des boîtiers de phares. Le modèle A a été la première Ford à utiliser l’ensemble de commandes de conduite avec pédale d’embrayage et de frein conventionnelle, manette des gaz et sélecteur de vitesse. Les Ford précédents utilisaient des commandes qui étaient devenues inhabituelles pour les conducteurs d’autres marques. Le réservoir de carburant du modèle A était situé dans le capot, entre le pare-feu du compartiment moteur et le tableau de bord. Il y avait une jauge visuelle de carburant et le carburant coulait dans le carburateur par gravité. Un rétroviseur était facultatif. Dans les climats plus froids, les propriétaires peuvent acheter un appareil en fonte de rechange pour le placer sur le collecteur d’échappement afin de chauffer la cabine. Une petite porte permettait de régler la quantité d’air chaud entrant dans la cabine. Le modèle A a été la première voiture à avoir un verre de sécurité dans le pare-brise. La société soviétique GAZ, qui a débuté sous la forme d’une coentreprise entre Ford et l’Union soviétique, a mis au point une version sous licence 1932-1936. Cela a servi de base aux blindés FAI et BA-20, qui ont été utilisés comme véhicules de reconnaissance soviétiques au début de la Seconde Guerre mondiale. Outre les États-Unis, Ford a fabriqué le modèle A dans des usines en Argentine, au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Danemark.

La production du modèle A prend fin en mars 1932, alors que 4 858 644 exemplaires avaient été fabriqués dans tous les styles de carrosserie. Son successeur était le modèle B, qui présentait un moteur 4 cylindres mis à jour, ainsi que le modèle 18, qui présentait le nouveau moteur V8 à tête plate (à soupapes latérales) de Ford. Le modèle 1932 est aussi à ce jour un des modèles les plus populaires auprès des amateurs de Hot-Rod.