27 mars 1863 – Naissance de Henry Royce

Probablement que le jeune garçon livreur de journaux et de télégrammes dans sa jeunesse ne s’imaginait pas devenir le fondateur d’une des plus prestigieuses marques d’automobiles. C’est pourtant ce qui est arrivé à Henry Royce qui vit le jour à Alwalton en Angleterre.

Il fait ses études dans un tout nouveau domaine, l’électricité et est engagé par la toute première compagnie d’électricité d’Angleterre avant de mettre sur pied son propre bureau. Royce possède un atelier de fabrication d’électricité et de machines avec un ami à Manchester en 1884. Pour fabriquer des grues et des dynamos, mais la concurrence accrue a amené Royce à considérer une automobile comme un nouveau produit pour son entreprise. Il a commencé à construire des prototypes, dont l’un a été confié à un ami de Charles Rolls, propriétaire d’un concessionnaire automobile. L’ami commun a organisé un déjeuner entre les deux et un partenariat a été formé pour construire et vendre des véhicules haut de gamme. La première Rolls-Royce a fait ses débuts en 1904 et comportait un moteur de 10 chevaux.

Suite à un tragique accident d’avion en 1910, Royce reprend les affaires de la marque et fonde en 1914 la division aéronautique de Rolls-Royce qui produira des moteurs d’avion parmi les plus célèbres de la première et seconde guerre mondiale. Il meurt en 1933 à l’âge de 70 ans.