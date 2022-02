2,7 M$ pour des logements abordables dans le Bas-du-Cap

La somme de 2,7 millions de dollars octroyée ce matin permettra la construction, dans le Bas-du-Cap, de deux immeubles comptant six logements chacun, pour un total de 12 nouveaux logements. Ces derniers seront destinés à loger des familles à faible revenu.

L’annonce a été faite dans le cadre de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements.

Ce projet, qui est piloté par la Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Mauricie/Centre-du-Québec, verra le jour dans un an et desservira une clientèle composée d’au moins 50% de nouveaux arrivants. Le SANA de Trois-Rivières aidera à sélectionner les familles.

« Ces logements seront situés dans un environnement stratégique permettant l’intégration des familles au sein de la communauté. Ils seront construits au coin du boulevard Ste-Madeleine et de la rue de la Madone, soit à proximité d’une école, d’un parc, de la Maison des familles du Rivage et de la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières », a souligné Sonia LeBel, députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor.

Cette entente, qui permettra de financer un total de 79 projets dans les régions du Québec, facilitera la création de plus de 1 400 nouveaux logements sociaux et abordables, grâce à un investissement de près de 338 M$. Afin de s’assurer que les Québécois dans le besoin qui y habiteront ne paient que 25% de leurs revenus, le gouvernement du Québec investira aussi jusqu’à 128 M$ au cours des 20 prochaines années.

« Les besoins en habitation sont importants dans les grandes villes, mais aussi dans nos régions. Ce sont plus de 1 400 nouveaux logements sociaux et abordables que nous construirons dans la prochaine année », a témoigné Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Nous continuons ainsi à augmenter l’offre de logements dans tout le Québec! Les locataires admissibles n’auront d’ailleurs qu’à débourser 25% de leurs revenus pour habiter ces milieux de vie. Cela représente jusqu’à 128 M$ en termes d’investissement pour soutenir les Québécoises et les Québécois dans le besoin. »

Les deux ententes de l’Initiative de création rapide de logements représentent un investissement total d’environ 517 M$. Depuis janvier 2021, ce sont ainsi près de 3 000 unités résidentielles qui auront été financées afin d’être livrées selon les standards de construction reconnus au Québec, et ce, au bénéfice des ménages québécois dans le besoin. (JC)