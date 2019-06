26 juin 1930 – Henry Royce devient Sir Henry Royce

Frederick Henry Royce, qui avec Charles Stewart Rolls a fondé la société Rolls-Royce, a été fait chevalier par le roi George V. Royce a acquis une réputation de perfection et de qualité, une réputation qui perdure dans la popularité constante des riches et célèbres Rolls Royce et Bentley.

La société fondée par Royce a acquis Bentley en 1931. Ses avions ont propulsé des avions alliés pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la société a apporté une contribution matérielle à l’effort de guerre en équipant le Spitfire et le Hawker Hurricane contre les Allemands Messerschmitt et Junkers. Royce n’avait pas l’avantage d’une famille aisée ou le privilège d’une éducation d’élite, mais avait créé l’une des automobiles les plus connues grâce à son travail acharné et à l’application de ses compétences en ingénierie acquises en tant qu’apprenti dans l’usine. Bien que les moteurs Rolls Royce ne soient généralement pas considérés comme des voitures de course, ils établissent plusieurs records de vitesse dans les voitures conduites par Sir Malcolm Campbell. En tant que plus grand fournisseur de moteurs pour avions civils dans le monde, la société qui s’appuie sur l’héritage de Royce facilite les voyages et les échanges mondiaux dans le monde d’aujourd’hui.