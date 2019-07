26 juillet 1932 – Décès de Frederick S. Duesenberg

Le créateur de la société Duesenberg Automobile and Motors, Frederick S. Duesenberg est décédé en ce jour à Johnstown, en Pennsylvanie, à 56 ans, des suites de blessures causées par un accident de voiture survenu le 2 juillet 1932.

Né à Lippe, en Allemagne, Frederick s’installa aux États-Unis en 1885. En 1897, il fonda une entreprise de bicyclettes et, en 1899, il construisit un moteur à essence extrêmement efficace destiné aux motos. Ce fut le début de sa carrière automobile. Il prit un emploi chez Rambler Motor Company et y travailla, jusqu’en 1905, lorsqu’il convainc son frère August de se lancer dans la vente de moteurs. Les deux frères ont conçu le moteur Mason, avec son célèbre concept de soupapes en tête «à balancier», et ont créé la société Mason Motor Car.

Quand ils ont vendu l’entreprise en 1913, ils étaient des joueurs importants de l’industrie automobile. En 1913, les frères ouvrent une entreprise à St. Paul, dans le Minnesota, où ils construisent des moteurs pour les voitures, les bateaux et les avions. Les Duesenberg ont passé une bonne partie des 10 années suivantes à développer un moteur 8 cylindres en ligne hautes performances destiné aux voitures de luxe. En 1920, ils ouvrent la Duesenberg Motors et présente la Duesenberg Model A, la première voiture équipée de freins à roue avant hydrauliques. En dépit de la qualité de la voiture, la Model A a échoué dans ses ventes et la société a échoué en 1924 sans avoir jamais pris son envol. E.L. Cord est entré en scène, achetant et finançant Duesenberg Motors tout en permettant aux frères de continuer leur travail.

Au milieu des années 1920, Duesenberg fabriqua des voitures de luxe extrêmement puissantes, fabriquées à la main. La Model J, la voiture phare de la société, était dotée d’un moteur de 265 chevaux et pouvait coûter jusqu’à 25 000 dollars avec une carrosserie personnalisée. Puis, en 1932, Frederick mourut, mettant fin à la carrière des frères en tant qu’innovateurs. En 1937, l’empire de Cord s’est effondré et la société Duesenberg a disparu.