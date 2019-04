26 avril 1937 – Naissance de Jean Pierre Beltoise

Il était à la fois un coureur motocycliste et un pilote de Formule Un. Ses deux fils, Anthony et Julien, sont tous deux des pilotes de course. Jean Pierre Beltoise a remporté 11 titres nationaux de moto en trois ans. Il a participé aux courses de motos internationales de Grand Prix des saisons 1962 à 1964 dans les classes 50, 125, 250 et 500 cc. Son meilleur résultat fut une sixième place au Championnat du monde 50 cc de 1964.

Il a participé à 88 Grand Prix de Formule 1, remportant une seule victoire sur le circuit de Monaco en 1972 au volant de sa BRM et huit podiums durant sa carrière. Par la suite, il effectua l’essentiel des essais pour l’équipe Ligier F1 et se concentra sur les voitures de tourisme en France, remportant à deux reprises le titre français pour BMW avant de se lancer dans le rallycross dans une Alpine-Renault avec laquelle il remporta le titre français. En 1981, il est retourné dans les voitures de tourisme et a couru pour Peugeot dans les années 1980. Il a également fait de la course sur glace.

Beltoise est décédé dans sa maison de vacances à Dakar, au Sénégal, le 5 janvier 2015, à l’âge de 77 ans, après avoir subi deux crise cardiaque.