26 août 1959 – Début officiel de la marque Mini

Avec la crise du Canal de Suez en 1956, l’Égypte coupe les ponts avec l’Europe et rationalise le carburant. L’Europe fait rapidement face à des pénuries massives de carburant et Sir Leonard Lord, directeur de British Motor Corporation (BMC), entrepris donc de construire une petite voiture économe en carburant pour concurrencer les voitures allemandes qui détenaient le marché. Grâce à ses efforts, BMC, qui a été créée en 1952 dans le cadre d’une fusion entre Austin et Morris, a lancé le Mark I Mini en 1959. La Mini est devenue l’une des voitures les plus vendues d’Europe et a fait ses débuts sur le marché le 26 août 1959.

Le projet était dirigé par Alec Issigonis, l’ancien ingénieur en chef de Morris qui avait créé la Morris Minor. Lorsque le développement a commencé en 1957, il s’est déroulé dans le secret. Avec son nom de code ADO 15, pour Austin Drawing Office, la voiture était prête à être approuvée en seulement deux ans et demi. Lord a immédiatement approuvé le projet et le véhicule à traction avant a commencé à sortir des lignes de production avec un prix équivalent à seulement 800 dollars. Il était commercialisé sous deux noms différents, le Austin Seven et le Morris Mini-Minor, la seule différence étant la calandre. En 1962, ils étaient connus sous le nom de Mini. John Cooper a commencé à construire des Mini de haute performance en 1961, leur donnant le nom de Mini Cooper.

La production s’est poursuivie jusqu’en 2000, date à laquelle quelque 5,3 millions de Mini ont été produits. Filiale du groupe allemand BMW depuis 1994, la compagnie allemande a d’abord commercialisé pendant quelques années la Mini originale, avant de lancer en 2001 une nouvelle génération de modèles. BMW a alors choisi de l’écrire lettres majuscules MINI, pour différencier la nouvelle génération de véhicules de l’ancienne.