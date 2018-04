Les 25e Grands Prix culturels de Trois-Rivières dévoilent ses finalistes

GALA. La Ville de Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières ont dévoilé les finalistes des 25e Grands Prix culturels de Trois-Rivières. Cette soirée, qui aura lieu le 14 mai prochain sur la scène de la salle J.-Antonio-Thompson, récompensera les artistes, organismes et intervenants du milieu culturel trifluvien dont les réalisations se sont démarquées au cours de la dernière année.

Pas moins de 8 prix seront remis dans le cadre de l’évènement.

«Je veux remercier à 100 mph la Ville de Trois-Rivières car c’est une ville dynamique, et en culture, les artisans sont là et le public répond. Grâce à la culture, Trois-Rivières rayonne partout, non seulement au Québec, mais également au Canada et ailleurs dans le monde. C’est un plaisir de constater l’effervescence qui ne se dément pas après 25 ans. C’est dire que le talent est foisonnant», confie Stella Montreuil, présidente de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières.

«C’est grands prix-là sont pour vous. Ces galas sont une belle reconnaissance pour nos artistes. Le 14 mai, ce sont donc 8 prix qui seront remis, soit 5 prix disciplinaires et 3 prix non disciplinaires. Il y aura également des bourses non négligeables au montant de 2000$, à l’exception de la catégorie Arts-Affaires où le gagnant se verra remettre une œuvre de Guillaume Massicotte», ajoute pour sa part Nancy Kukovica, directrice générale de Culture Trois-Rivières.

Voici donc les finalistes des cinq prix disciplinaires de la 25e remise des Grands Prix culturels de Trois-Rivières.

Prix de littérature Gérald Godin

-Anne-Marie Couturier: Roman historique Dans le regard de Flavie Plourde

-Nadine Poirier: Roman À la dérive

-Guillaume Morrissette: Roman policier Des fleurs pour ta première fois

Prix des arts visuels Stelio-Sole

-Valérie Guimond: Exposition Les fausses princesses

-Isabelle Dumais: Exposition Le sublime et le subtil

-Jo Ann Lanneville: Exposition Impression furtive; là où naissent les paysages

Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson

-Carolane Saint-Pierre: Spectacle Le temps n’est que voyageries – Une histoire d’Alphonse Piché

-Festival international de Danse encore: Spectacle Gala – Hommage à Vincent Warren

-Valérie Milot: Spectacle Orbis

Prix du patrimoine Benjamin-Sulte

-Le Printemps des beaux parleurs: Projet Que le meilleur conte ma Trifluvie

-Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine: Publication Empreintes, revue d’histoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Prix de l’initiative éducation-culture

-École St-Paul: Projet BOUM – Band orchestral urbain de la Mauricie

-École primaire d’éducation internationale – Secteur Est: Projet Mon jardin d’enfants de rêve

Les trois prix dits non disciplinaires, donc sans finalistes, récompenseront les catégories Prix Arts-Affaires, Prix Trois-Rivières sans frontière et Grand Prix de la culture.

Les Grands Prix culturels de Trois-Rivières sont rendus possibles grâce à la participation du ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre de l’Entente de développement culturel de Trois-Rivières.