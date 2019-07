250 km à moto pour faire la différence

Plus de 150 motocyclistes parcourront quelque 250 kilomètres, le 17 août, au profit de la Fondation La Canopée, un organisme qui œuvre auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. L’objectif est d’amasser 20 000 $.

Cette activité, le Poker run de La Mule, en est à sa quatrième édition. C’est le couple shawiniganais formé par Alain Ricard et Johanne Vézina qui est derrière cette initiative. Adeptes de motos depuis près de 20 ans, ils ont décidé de joindre l’utile à l’agréable.

«Il y a six ans, quand on a appris que notre petit-fils William avait reçu un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme, on a voulu s’impliquer. On ne voulait pas rester les bras croisés. On voulait faire quelque chose», raconte M. Ricard alias La Mule.

«On se sentait impuissant face à ça et, en même temps, on voulait vraiment aider, ajoute-t-il. C’est là qu’on a eu l’idée d’organiser une activité pour aider William. Avec cet événement, ce qui est encore plus beau, c’est qu’on peut aider notre famille, mais aussi beaucoup d’autres dans la région.»

Le choix de la Fondation La Canopée (anciennement Le Parrainage) n’a pas été fait au hasard. «On tenait absolument à ce que ce soit un organisme qui aide directement les familles dans la région, explique Mme Vézina. Quand les parents de William avaient besoin de quelque chose pour lui, ils se tournaient vers la Fondation La Canopée, alors le choix était évident pour nous.»

L’événement a pris de l’ampleur au fil des ans. La première année, 5 000 $ ont été amassés, puis 8 000 $ la suivante. L’an passé, ce sont 18 000 $ qui ont été remis à l’organisme. «Tous les profits, à 100 %, sont remis à la Fondation La Canopée, tient à préciser M. Ricard. On a des bénévoles et des partenaires en or qui nous donnent un sacré coup de pouce. On est une belle gang impliquée pour la cause.»

Le parcours

Pour la première fois cette année, le convoi partira de Trois-Rivières. Le rassemblement aura lieu dans le stationnement du Rétro Bar, situé au 7069, boulevard des Forges. Dès 9h30, les motocyclistes emprunteront les routes de la Mauricie et de la région voisine, passant notamment par Yamachiche et Berthierville. Le parcours se terminera à Shawinigan, dans le secteur Saint-Georges.

Durant le trajet, les participants devront se rendre à divers points de contrôle pour tirer une carte dans un jeu. Le but est d’avoir la meilleure main à la fin de la randonnée.

Pour participer à l’événement, les gens doivent se procurer un billet au coût de 30 $. Très peu de places sont encore disponibles. Les intéressés doivent contacter Alain Ricard au 819 536-8490 ou Sylvain Rivard au 819 989-1799.