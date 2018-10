25 octobre 1917- Début de la production des camions Dodge

Les frères Dodge ont été parmi les plus prolifiques industriels du début de l’ère automomobile. En 1901, les frères John et Horace Dodge investissent tout leur capital dans la construction d’un vaste atelier de mécanique à Détroit. Le premier client est Ransom Eli Olds qui débute alors la fabrication du Curved Dash et commande 2,000 moteurs pour faire avancer ce châssis. Les Dodge se font immédiatement une réputation enviable à Détroit et fabriquent, l’année suivante, 3,000 transmissions pour Oldsmobile. Cette même année, Henry Ford fonde sa propre compagnie et connaît déjà la réputation des frères Dodge. Il va montrer les plans du modèle A aux machinistes en leur demandant de fabriquer le moteur, la transmission et les essieux. Ford se chargera de la carrosserie, des roues et des pneus. Un risque énorme pour les frères Dodge qui acceptent le défi en devenant du même coup les premiers actionnaires de Ford, qui leur accorde 10% des parts de la compagnie. Un risque calculé qui leur vaudra une fortune lorsque Ford deviendra très populaire quelques années plus tard.

En 1913, alors que la production du Modèle T prend des proportions quasi inimaginables, les frères Dodge ont beaucoup de peine à servir leurs autres clients tellement le travail pour Ford les accaparent. Ils demandent donc à Henry de les racheter, mais ce dernier refuse. Dodge décide donc de ne pas renouveler son contrat avec Ford et avec l’expérience acquise depuis 10 ans, ils se disent qu’ils peuvent aussi fabriquer une automobile. Suite à un réoutillage complet de l’Atelier d’Hamtramck, la Dodge Brothers Company voit le jour le 17 juillet 1914 et la première voiture prend la route le 14 novembre de la même, une Torpedo 5 places avec moteur 4 cylindres de 35 cv, qui a la particularité d’être tout en acier et déjà en 12 volts. Les frères Dodge étaient si populaires et si respectés que 20 000 personnes avaient demandé à distribuer leurs voitures avant même que la production n’ait débuté. Le 25 octobre 1917 débute la production de camions à grande échelle. Le premier modèle commercial de Dodge Brothers était le fameux Screenside, introduit en 1917 en tant que modèle de 1918. Le Screenside a été construit sur un châssis automobile à empattement renforcé de 114 pouces. Il a été évalué pour une charge utile maximale de 1000 livres. (demi-tonne) et a utilisé le moteur quatre cylindres de 212 pouces cubes, 35 chevaux, ainsi que la transmission à trois vitesses de la voiture.

Environ six mois après le lancement du Screenside, la demi-tonne a été ajoutée à la gamme de voitures commerciales. Ces deux modèles étaient les seuls camions construits entre 1918 et 1928 par la Dodge Brothers Company. Ils ont été portés à une charge utile de 3/4 tonne (1 500 lb) en 1923 et leurs empattements ont été rallongés de 116 pouces en 1924.