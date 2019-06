25 juin 1957 – Fin de la production pour Hudson

La dernière Hudson est sortie de la chaîne de montage Kenosha dans le Wisconsin, il y a 62 ans. La Hudosn Car Company a été fondée par huit hommes d’affaires de Detroit en février 1909. Parmi eux se trouvait le magnat de la vente au détail Joseph L. Hudson. Roy D. Chapin, père, en fut un autre président. De 1910 à 1923, il présida la nouvelle société à la prospérité. Hudson construisit quelques-unes des voitures les plus belles et les plus florissantes des États-Unis au cours de ses 48 ans d’existence.

En 1925, Hudson est le 3e constructeur derrière Ford et Chevrolet. Malheureusement, les ventes totales ont fortement chuté sur le marché dévasté de la dépression en 1929. Dans les années 1920, la société acquit une réputation enviable avec ses Super et Special Sixes: de grosses voitures fiables offrant de bonnes performances à prix raisonnable. Il y eu la fusion de Nash et Hudson en 1954 orchestré pat le président des Nash, George. W. Mason pour formet American Motor Company. À partir de l’année de production 1958 les bannières Nash et Hudson furent abandonnées en faveur du nom Rambler plus populaire. Ainsi les Nash Ambassador et Hudson Hornet, construit sur une plateforme allongée de la Rambler, devinrent l’Ambassador de Rambler.