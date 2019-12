25 cm de neige, verglas et rafales

Une tempête de neige est en route pour le Québec. Le sud de la province recevra jusqu’à 25 cm de neige. Les précipitations seront accompagnées de vents forts. Les conditions routières pourraient être très difficiles.

Un système majeur en provenance du sud-ouest des États-Unis s’amène au Québec dès dimanche. Les impacts de cette dépression se feront en deux temps et seront importants, notamment pour le sud de la province. Plusieurs bulletins météorologiques spéciaux et des avertissements de neige ont d’ailleurs été émis par Environnement Canada, en prévision des intempéries.

Cette perturbation a fait son entrée par la porte de l’ouest au cours de la nuit. Les premières précipitations ont commencé sous la forme de grésil et de pluie verglaçante pour les secteurs les plus près de la frontière ontarienne et ce, jusqu’à lundi matin.

Un avertissement de pluie verglaçante est d’ailleurs en vigueur à l’heure actuelle pour les secteurs de Gatineau, du Pontiac, du Témiscamingue et de la Haute-Gatineau, qui pourraient recevoir jusqu’à 2 millimètres de ce type de précipitations.

Les automobilistes et piétons sont appelés à redoubler d’attention lors de leurs déplacements.

Le sud du Québec, le plus gâté

Le système continuera ensuite sa course le long du fleuve Saint-Laurent, frappant le sud du Québec de plein fouet au cours de la journée ce lundi. Les précipitations commenceront sous forme de grésil et/ou de pluie verglaçante. Par la suite, ce sera de la neige.

À noter qu’il est difficile de prévoir à précision si les précipitations tomberont sous forme de grésil ou de pluie verglaçante puisque cela dépend de l’épaisseur de la masse d’air chaud : plus celle-ci est épaisse, plus les précipitations seront liquides. Les modèles météorologiques utilisés par MétéoMédia ont de la difficulté à calculer avec exactitude l’épaisseur de la masse d’air chaud.

Les régions les plus au sud seront celles les plus touchées par la neige puisque l’on s’attend à recevoir entre 20 et 25 centimètres de neige d’ici le Nouvel An. Une première salve de précipitations frappera le sud ce lundi. Pour les autres secteurs, les accumulations seront moins importantes.

Les conditions routières seront, par conséquent, très difficiles.

La seconde salve affectera la province au complet ce mardi, bonifiant les quantités de neige au sol d’une autre dizaine de centimètres : les secteurs de Saint-Jérôme et de Mont-Tremblant pourraient recevoir 30 centimètres.

Fidèle à ses habitudes, l’est du Québec sera la dernière région affectée. C’est au cours de la journée de mardi que le système dépressionnaire commencera à se faire ressentir dans ce secteur. La pointe gaspésienne et Sept-Îles hériteraient d’une vingtaine de centimètres de neige, alors que Rimouski verra son tapis neigeux s’épaissir d’une dizaine de centimètres.

Pour une fois, les secteurs les plus au nord seraient relativement épargnés par cette dépression. On prévoit effectivement entre 10 et 15 centimètres de neige pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Rappelons qu’il est possible que les accumulations de neige soient plus importantes localement, notamment à l’extérieur des grands centres urbains et en terrain montagneux.

Les effets de cette perturbation se feront ressentir jusqu’à jeudi, principalement dans l’est du Québec. Ailleurs, quelques averses résiduelles sont possibles au cours de la journée de mardi et de mercredi. (Source Météomédia)