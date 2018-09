24 septembre 1948 – La compagnie Honda voit le jour

En 1937, Soichiro Honda fonda une société pour produire des segments de piston pour Toyota, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, l’une de ses usines fut bombardée et l’autre s’effondra lors d’un tremblement de terre en 1945. Honda utilise ce qui reste de ses usines en vendant le matériel à Toyota. Il prend ensuite cet argent pour fonder un institut de recherche technique en 1946. Il développe alors un moteur de motocyclette qui va mener à l’incorporation de Honda Motor Company en ce jour en 1948. Honda atteindra une renommée internationale avec la production de sa moto C100 Super Cub dans les années 1960, devenant le véhicule le plus vendu au monde. Il s’implique alors en Formule devenant la première écurie asiatique du circuit. Au cours de la décennie suivante, en 1973, l’introduction de la Civic assurait la place de Honda dans l’industrie automobile, alors que le véhicule connait un succès rapide. La Civic était un véhicule abordable et écologique qui séduisait les masses du monde entier. Honda a été intronisé au Automotive Hall of Fame en 1989 et est décédé deux ans plus tard à l’âge de 84 ans. Honda continue d’être l’une des marques automobiles les plus vendues au monde.