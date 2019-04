24 avril 1908 – Une première traversée des États-Unis en voiture

Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des couples ou des familles partie en VR et faire le tour de l’Amérique en passant par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les routes sont relativement belles et il y a des services partout. Mais en 1908 à une époque où la voiture commence à peine à se promener sur les routes (lorsqu’il y a des routes) traverser les États-Unis représente un sérieux défi. Il n’y a pas d’autoroutes, les stations services n’existent pratiquement pas.

Ce n’est pourtant pas ce qui a arrêté Jacob M. Murdock a embarqué sa famille dans une voiture de tourisme Packard “Thirty” de 1908 et a quitté Los Angeles le 24 avril 1908. Le 26 mai, la famille se retrouvait à New York établissant un record transcontinental de la plus longue randonnée continue d’une voiture et d’un conducteur – un peu plus de 32 jours en tout, bien qu’ils se soient reposés pendant cinq dimanches au cours de l’expédition. Le récit fascinant de leur voyage, publié par Packard dans un livre intitulé “Un voyage en famille d’un océan à l’autre”, se termine par ce passage:

En montant sur la riue Broadway à New York, il nous était difficile de réaliser que le travail était terminé. Quand nous avons enfin débarqué au magasin Packard au coin de Broadway et de la Soixante et unième rue, le temps de 32 jours, 5 heures, 25 minutes pour les 3693,8 milles parcourus s’est alors propagé au reste du monde par les journalistes. Un vrai roadtrip de famille