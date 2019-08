23e podium pour Marc-Antoine Camirand : 15e pour Andrew Ranger 

Plusieurs autres courses avaient lieu en cette journée de clôture de week-end de Rallycross. De Saint-Léonard-d’Aston, Marc-Antoine Camirand prenait place à bord de la camionnette McGregor #22, tandis qu’Andrew Ranger pilotait un side-by-side de nouveau cette année.

Rallycross CXE | Pas moins de sept voitures prenaient le départ, dont Andrew Ranger et le RallyKart (https://www.lhebdojournal.com/le-rallykart-a-le-potentiel-de-battre-une-lamborghini-et-une-porsche-danny-gervais/ ) développé par l’entreprise trifluvienne DGX Concept. Et bien Ranger s’est hissé en tête dès le premier tour devant Charles Leclerc, pilote du RallyKart. Yvan Joyal roulait alors en 3e place. Leclerc a offert beaucoup d’opposition à Ranger.

Coup de théâtre au dernier tour alors que Leclerc a surpris Ranger – qui empruntait le Joker – pour lui soutirer la position de tête. Or, Leclerc a complétement oublié de prendre le Joker durant la course, ce qui a donné la victoire à Ranger en bout de ligne. Joyal est venu compléter le podium. Fait à noter que ce dernier pilotait lui aussi un bolide de l’entreprise trifluvienne DGX Concept.

Camionnettes McGregor | Bien que seulement quatre véhicules ont finalement pris le départ dans le cadre de la première présence de la série au Grand Prix de Trois-Rivières dans la catégorie supérieure, l’action en piste était indéniable.

Marc-Antoine Camirand menait suite au premier virage devant Patrick Denis et Guillaume Michaud. Or, un accrochage est survenu entre Camirand et Denis, reléguant Camirand à contre-sens sur la piste. Serge Michaud est lui aussi parvenu à dépasser Camirand, le renvoyant en 4e place.

Coup de théâtre au dernier tour alors que Guillaume Michaud est entré en contact avec les pneus servant d’obstacles sur la piste, le plaçant la dernière place. Denis filait vers la victoire, tandis que Serge Michaud et Camirand montaient sur les 2e et 3e marches du podium.

Cinq bolides se sont fait la lutte dans la sous-catégorie SxS. Grégoire Michaud est monté sur la première marche du podium devant Simon Lévesque et Bertrand Lambert.

Historique des podiums trifluviens

1 – Marc-Antoine Camirand – 23 podiums (14 (1ère place) – 4 (2e place) – 5 (3e place)

2 – Jocelyn «Doc» Hébert – 21 podiums (8-6-7)

3 – Didier Schraenen – 19 podiums – (5-7-7)

4 – Michel Bonnet – 18 podiums – (11-4-3)

5 – Andrew Ranger – 15 podiums – (7-7-1)