23 mai 1934 – Fin de parcours pour Bonnie and Clyde

Le célèbre duo de hors-la-loi américain, Clyde Barrow et Bonnie Parker, est abattu par des policiers du Texas et de la Louisiane alors qu’ils tentaient d’échapper à l’appréhension dans une Ford Deluxe volée de 1934 près de la paroisse de Bienville, en Louisiane.

Ford a sans doute reçu plus de publicité à propos de cette affaire qu’elle le souhaitait. Le couple avait volé le 29 avril 1934 une Ford Deluxe V8 de 85 chevaux, un modèle puissant pour l’époque, afin de fuir aux autorités. Dès le début de 1932, Parker et Barrow se lancèrent dans une frénésie criminelle de deux ans, évitant la police locale dans les régions rurales du Texas, de la Louisiane et du Nouveau-Mexique avant d’attirer l’attention du FBI.

Bien que le couple fût soupçonné d’avoir commis 13 meurtres au moment de leur assassinat, ainsi que plusieurs braquages de banque et cambriolages, le FBI n’avait pas de preuves et la seule raison qui permettait à l’agence fédérale de les poursuivre à travers tous les états était le vole de la voiture

Au printemps 1934, des agents fédéraux ont localisé le gang Barrow-Parker dans un comté reculé du sud-ouest de la Louisiane, où la famille Methvin aurait aidé et encouragé les hors-la-loi pendant plus d’un an. Bonnie et Clyde, ainsi que certains Methvins, avaient organisé une fête à Black Lake, en Louisiane, dans la nuit du 21 mai. Deux jours plus tard, juste avant l’aube, un groupe d’officiers de police du Texas et de la Louisiane tendit une embuscade autoroute près de Sailes, en Louisiane. Lorsque Parker et Barrow sont apparus dans une autre Ford volée, les officiers ont lâché une pluie de balles, ne laissant aucune chance au couple de survivre malgré le petit arsenal des armes qu’ils avaient avec eux.

Le produit de luxe, criblé de balles, appartenant à l’origine à Ruth Warren, de Topeka, au Kansas, a ensuite été exposé lors de foires du carnaval puis vendu comme objet de collection. En 1988, le Primm Valley Resort and Casino de Las Vegas l’achète pour environ 250 000 dollars.