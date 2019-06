23 juin 1991 – Mazda remporte les 24 heures du Mans

Bertrand Gachot, Johnny Herbert et Volker Wiedler ont remporté les 24 Heures du Mans au volant d’une Mazda 787B, il y a 28 ans. C’était la première fois qu’un constructeur hors d’Europe occidentale remportait ce titre prestigieux. La Mazda 787B était également la première voiture à remporter Le Mans avec un moteur rotatif Wankel et à ce jour la seule voiture sans pistons à remporter cette prestigieuse épreuve. Le moteur était composé de quatre rotors avec trois bougies d’allumage séquentielles par rotor et un total de 700 chevaux. La Mazda a parcouru 4 923 kilomètres en complétant 362 tours, terminant deux tours complet devant trois équipes Jaguar à moteur V12. Un exploit unique dans l’histoire de Mazda. Suite à cette victoire les moteurs Wankel ont été interdits au Mans.