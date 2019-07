23 juillet 1903 – Henry Ford vend son premier Modèle A

La première voiture Modèle A à deux cylindres a été livré au Dr. Ernst Pfenning de Chicago, ce jour-là en 1903. Résultat d’un partenariat entre Henry Ford et le marchand de charbon Alexander Malcomson qu’il avait rencontré chez Edison Illuminating Company.

Le modèle A, conçu principalement par l’assistant de Ford, C. Harold Wills se vendait 850 $ et son petit moteur pouvait atteindre 30 milles à l’heure. Ford a réuni suffisamment de stocks pour lancer une gamme de voitures et devenir une société du groupe Ford. La société Ford a connu une croissance rapide, mais ce n’est que lors de la sortie du Model T que Ford a pris la position de plus grand constructeur automobile au monde. Le modèle T a gardé Ford au premier rang du secteur jusqu’à ce que la production soit arrêtée en 1927 et Ford cède sa place à Chevrolet.

Le deuxième modèle A, livré en novembre 1927, remporta un vif succès. Entre 1927 et 1931, 4,3 millions de Ford modèle A ont été fabriqués. Le modèle A élégant, fiable et abordable réaffirme la position de Ford en tant que premier constructeur automobile à cette époque. Lorsque les ventes ont chuté, Henry Ford a décidé de lancer un nouveau modèle de voiture en 1932. Il a présenté le rapide Ford V-8, connu comme la voiture la plus rapide du pays.