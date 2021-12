23 000$ transformés en 8 palettes de denrées

Après deux ans de pause forcée, les pompiers de Trois-Rivières ont pu retourner à la rue pour amasser, cette fois, 23 450$ de dons, en novembre dernier. Au total, les dons ont pu être convertis en huit palettes de denrées alimentaires dédiées aux Artisans de la Paix.

Le responsable du projet, le capitaine Michel Montembeault, était fier de pouvoir remettre une aussi grande collecte auprès de Robert Tardif, directeur général des Artisans de la Paix.

« On est fier de remettre tout ça à monsieur Tardif aujourd’hui. On a fait nos barrages routiers à la mi-novembre et il pleuvait sans arrêt. Nos bénévoles étaient trempés, mais pour la bonne cause, on est resté à jusqu’à la fin. On est fier parce qu’on sait que plus ça va, plus les demandes sont élevées chez les Artisans de la Paix », a témoigné le capitaine.

« On avait une soixantaine de bénévoles, des pompiers, des pompiers retraités, des amis des pompiers et des gens de la direction pour amasser les dons. Je suis responsable de l’évènement depuis une trentaine d’années. J’avais commencé à faire ça pour l’Arbre des oubliés et pour les pompiers, ça nous tient à cœur de le faire. »

Du côté de monsieur Tardif, ça représente une aide incommensurable pour son organisme.

« Ça vient donner un gros coup de pouce à nos paniers de Noël. On n’avait pas pu le faire ces deux dernières années et maintenant, on est heureux de pouvoir ramener ça chez nous et de mettre tout ça à notre chaîne de montage », a-t-il lancé.

« Ça vient faire une grosse différence pour nos familles. On le sait, le coût de la vie et le coût des denrées sont plus chers alors de notre côté, on va pouvoir offrir des paniers plus remplis. »

Rappelons que la distribution des paniers de Noël des Artisans de la Paix se fera dans la semaine du 13 au 17 décembre.