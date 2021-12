22e encan d’œuvres d’art de La Fenêtre : un montant record

Ce sont 47 000 $ qui ont été amassés par La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts, le 5 décembre dernier au Club de curling de Trois-Rivières, dans le cadre du 22e Encan d’oeuvres d’art annuel. Il s’agit d’un record.

Grâce aux Encans Ouellette, près de 80 acheteurs ont misé généreusement sur 103 oeuvres d’art via un encan à la criée et un encan silencieux. Rappelons que La Fenêtre offre des ateliers d’art adaptés aux besoins des personnes ayant des difficultés fonctionnelles à Trois-Rivières et dans toute la Mauricie. Présentant des expositions et des spectacles, l’organisme a pour mission l’inclusion sociale des participants de ses ateliers d’art.

Le comité organisateur de cette édition de l’événement tient à souligner la générosité des artistes et des collectionneurs ayant cédé leurs oeuvres au profit de l’organisme, de ses deux présidences d’honneur, de la quarantaine de bénévoles impliqués et des soutiens financiers des acheteurs, partenaires d’événements, commanditaires et députés. (A.L.)