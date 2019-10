220 000 $ pour le Vieux presbytère de Batiscan

Le Vieux presbytère de Batiscan, institution muséale agréée située en Mauricie, recevra une aide financière de 221 940 $ pour la période 2019-2022.

L’aide financière est octroyée à cette institution dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM) qui permet d’appuyer les organismes dans l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d’action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques, la diversification de leur programme d’activités éducatives et culturelles et le développement de leur offre aux visiteurs.

« Les musées sont des gardiens de notre identité et de notre mémoire qui alimentent notre fierté collective. Par leur présence dans toutes les régions du Québec, les institutions muséales participent à la vie culturelle citoyenne en démocratisant les arts et la culture. L’aide annoncée permettra à l’institution muséale de poursuivre ses activités et d’offrir à la population des expériences culturelles de qualité », mentionne Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

« J’estime qu’il est de notre responsabilité, collectivement, d’investir dans le Vieux presbytère de Batiscan qui, rappelons-le, a été bâti en 1816. On permet ainsi à nos enfants et aux générations futures de découvrir ce qu’était la vie, il y a 200 ans, dans le comté de Champlain. Les lieux d’une telle richesse sont rares et c’est un devoir que nous avons de les soutenir dans leur mission », ajoute Sonia LeBel, députée de Champlain.

Le PAFIM compte 2 volets. Le premier reconnaît la contribution des institutions muséales de portée régionale et nationale au développement culturel de leur territoire et leur rôle central dans la conservation et la diffusion du patrimoine. Le second volet réaffirme la responsabilité du Ministère à l’égard des institutions muséales gestionnaires de biens patrimoniaux protégés par la Loi sur le patrimoine culturel et confirme la nécessité de mettre en valeur ces éléments de notre histoire et d’en faciliter l’accès.

Le processus d’agrément sera ouvert à nouveau à l’hiver 2020 pour les institutions muséales souhaitant faire une demande.