22 septembre 1893 – Les frères Duryea présentent la première voiture aux États-Unis

La première automobile américaine n’a pas été construite par Henry Ford ou Walter Chrysler, mais par Charles et Frank Duryea, deux fabricants de bicyclettes. Charles a repéré un moteur à essence à l’Ohio State Fair de 1886 et a été convaincu qu’un chariot à moteur pourrait être construit. Les deux frères ont conçu et construit la voiture ensemble, travaillant dans un local loué à Springfield, au Massachusetts. Après deux ans de bricolage, Charles et Frank Duryea ont présenté leur invention le 22 septembre 1893 dans les rues de Springfield. Lors de la première tentative, la voiture s’est soudainement arrêtée après quelques centaines de mètres, la transmission par courroie ayant échoué. Frank a légèrement ajusté le design et la voiture a parcouru plus d’un demi-mile plus tard dans la journée. Bien qu’il existe une controverse entre les frères quant à savoir qui était le cerveau derrière le projet, on pense généralement que, après les débuts, Charles s’est rendu en Illinois pour poursuivre son activité cycliste et Frank a continué à développer le design automobile. Une grande amélioration consistait à remplacer la transmission par courroie par des engrenages et des embrayages à friction.

En 1896, Frank a produit 13 voitures identiques de sa conception, a lancé la Duryea Motor Wagon Company et est devenue la première entreprise américaine à produire plusieurs exemplaires d’une automobile et à les vendre. Les différents entre frères n’étaient pas réglées et ils continuaient sur leur propre chemin. Charles a continué à produire plusieurs véhicules, y compris de nombreuses créations à trois roues qui ont finalement échoué. En 1904, Frank lança la Stevens-Duryea Company, qui fabriquait des automobiles à partir de Springfield et qui fonctionna jusque dans les années 1920. Frank a cependant pris sa retraite en tant que vice-président en 1915.