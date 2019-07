22 juillet 1911 – Fondation de GMC

C’est en ce jour il y a 108 ans qu’est né la marque GMC qui s’appelait à ses débuts General Motors Truck Company, devenue par la suite GMC. Mise sur pied pour gérer les ventes des produits GM Rapid et Reliance.

En 1901, Max Grabowski créa la société “Rapid Motor Vehicle Company”, qui développa certains des plus anciens camions commerciaux jamais conçus. Les camions utilisaient des moteurs à un cylindre. En 1909, la société fut rachetée par General Motors pour constituer la base de la General Motors Truck Company, à l’origine de GMC Truck.

Reliance Motor Car Company a été achetée par GM la même année. Rapid & Reliance ont été fusionnés en 1911 par GM et, en 1912, la marque “GMC Truck” a été présentée pour la première fois au salon international de l’auto de New York. On connaît le reste de l’histoire.