22 août 1967 – AMC lance la Javelin

Il y a 52 ans aujourd’hui, American Motors présentait au public la première Javelin. Elle a fait ses débuts avec le toit rigide à deux portes et les nouveaux modèles ont été proposés à la vente à partir du 26 septembre 1967 à des prix débutant à 2 743 $ US. Commercialisé par AMC en deux générations, 1968-1970 et 1971-1974, cette voiture dessinée par Dick Teague allait du modèle économique aux variantes plus musclées.

En plus de la fabrication à Kenosha, dans le Wisconsin, la Javelin ont été assemblés sous licence en Allemagne, au Mexique, au Venezuela et en Australie, et ont été commercialisés à l’échelle mondiale. Vainqueur de la série de courses Trans-Am en 1971, 1972 et 1976, la variante AMX de deuxième génération a été la première voiture sport à être utilisée comme véhicule pour la police routière américaine..

