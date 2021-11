22 000 kilos de fruits et légumes distribués dans 71 milieux

Au terme de sa saison 2021, Mauricie Récolte enregistre un bilan fort positif. Ce sont près de 22 000 kilos de fruits et légumes qui ont été recueillis par des citoyens cueilleurs bénévoles et distribués auprès de 71 organismes et institutions.

Mauricie Récolte, c’est le regroupement de trois initiatives dans la région : Maski Récolte, Des Chenaux Récolte et Trois-Rivières Récolte. Leurs actions permettent non seulement de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais contribuent également à briser l’isolement en impliquant des citoyens. Elles permettent aussi à des familles dans le besoin de faire un pas de plus vers une alimentation saine et variée.

Le concept est simple : les cueilleurs bénévoles se rendent chez les producteurs intéressés pour récupérer les surplus. Ils vont aussi chez les citoyens possédant des potagers ou des arbres fruitiers. Cette année, ce sont près de 700 citoyens cueilleurs qui ont mis la main à la pâte, soit 581 adultes, 25 adolescents et 77 enfants.

Stéphanie Hallé a été l’une de ces bénévoles. « J’ai découvert Trois-Rivières Récolte cette année, dit-elle. J’ai trouvé que c’était une belle façon de m’impliquer pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C’est aussi une belle opportunité pour visiter des endroits, rencontrer des producteurs et connaître des gens. »

Les denrées recueillies sont divisées entre les producteurs, les cueilleurs et les organisations. Celles-ci sont des organismes communautaires, des écoles, des CPE et des camps de jour municipaux.

« C’est un projet qui fait une différence pour les gens qui reçoivent l’aide alimentaire chez nous, témoigne Nathalie Pruneau, directrice de l’organisme Le Bon Citoyen. Ils peuvent goûter à des aliments différents, mais surtout à de beaux aliments frais et locaux. Ça leur a donné encore plus le goût de les cuisiner et de les découvrir. »

Les activités de Maski Récolte, Des Chenaux Récolte et Trois-Rivières Récolte seront de retour l’an prochain.