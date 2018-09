21 septembre, Journée internationale de la Paix

Crédit photo : Photo Archives (Metro / Chris Donovan)

Le 21 septembre signifie la «Journée internationale de la Paix» et le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) invite la population à se procurer et à porter le coquelicot blanc en souvenir de toutes les victimes civiles et militaires des guerres et de la militarisation.

Alors que la communauté internationale célèbre cette année le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’homme de l’ONU, l’organisme «Project Ploughshares», qui suit l’état des conflits et des dépenses militaires dans le monde, nous apprend dans son dernier rapport annuel (2017) que le nombre de conflits armés dans le monde est en progression depuis 2010, passant de 24 à 28 conflits recensés dans 26 pays.

Initiée au Québec par le collectif «Échec à la guerre», la campagne du coquelicot blanc est portée par le CS3R en Mauricie. Cette campagne invite chaque citoyenne et citoyen à porter un coquelicot blanc, en mémoire de toutes les victimes de guerre et de la militarisation.

Le coquelicot blanc sera ainsi distribué lors des activités organisées par le CS3R du 21 septembre au 10 novembre. Il est possible de se procurer le coquelicot blanc au Comité de Solidarité/Trois-Rivières, soit au 942 de la rue Sainte-Geneviève, à Trois-Rivières.

Le CS3R tient à rappeler que le coquelicot blanc ne constitue pas une opposition au coquelicot rouge, mais vise simplement à rappeler que la majorité des victimes des guerres et des conflits ne sont pas des militaires, mais bien des civils.

De nombreux affrontements sont en cours dans plusieurs endroits de la planète, dont en Syrie, au Soudan du Sud, au Mali et au Yémen. Le CS3R croit plus que jamais à l’importance de favoriser une culture de la paix si on veut être en mesure de résoudre les nombreux problèmes de notre monde.