21 septembre 1903 – Naissance de Preston Tucker

En ce jour de 1903, le concepteur et inventeur automobile américain Preston Tucker est né à Capac, au Michigan. Il est connu pour le développement de la Tucker ‘48, également connu sous le nom de Tucker Torpedo, et pour les poursuites qui en ont découlé, mais son héritage dans l’industrie automobile va bien au-delà du véhicule révolutionnaire. Tucker a fait ses débuts dans l’industrie automobile en tant qu’employé de bureau pour Cadillac avant de rejoindre la police locale à l’âge de 19 ans, qu’il considérait comme une opportunité de conduire des voitures de police et des motos rapides. Sa mère l’a fait retirer de la force alors qu’elle a indiqué qu’il était inférieur à la limite d’âge de l’agence pour être officier. Il a ensuite géré une station-service, travaillé sur la chaîne de montage Ford et a finalement commencé à vendre des Studebakers depuis la station-service qu’il gérait. Il s’est joint à la police deux fois de plus entre ses travaux. La deuxième fois, il s’est vu interdire de conduire les voitures de police parce qu’il avait utilisé une torche pour percer le tableau de bord pendant l’hiver. Son passage à la vente de Studebakers l’a amené à devenir le directeur des ventes de Chrysler à Memphis et ensuite directeur régional des ventes pour Pierce-Arrow à Buffalo, dans l’État de New York. Il est ensuite retourné à Detroit où il a travaillé dans la vente pour Dodge. Dans les années 1930, Tucker se rendait chaque année à Indianapolis pour l’Indy 500, car il s’intéressait énormément aux voitures de course. Là-bas, il rencontra Harry Miller, fabricant de plus de moteurs gagnants Indy 500 que quiconque à l’époque. Les deux ont joint leurs forces en 1935, formant Miller et Tucker, Inc en 1935 pour produire des voitures de course. Ils ont commencé à construire des voitures de course pour Ford et Tucker a rencontré un certain nombre de dirigeants de l’automobile, dont les frères Chevrolet .

En 1937, Tucker se trouvait à l’hôpital après une crise d’appendicite quand il a entendu parler de la possibilité d’une guerre en Europe. Il a décidé qu’il souhaitait développer un véhicule de combat rapide et a suscité l’intérêt du gouvernement néerlandais. Cependant, au moment où le prototype était prêt, l’Allemagne avait déjà envahi les Pays-Bas et le gouvernement néerlandais avait perdu tout intérêt. Tucker a tourné son prototype blindé, qui comprenait une tourelle Tucker brevetée, vers le gouvernement américain. Le véhicule, qui pouvait atteindre une vitesse supérieure à 115 km / h, était simplement trop rapide pour eux. Ils ont bien aimé la tourelle mécanique, et elle a été mise en production sur des véhicules tels que des bateaux PT, des bombardiers B-17 et des bombardiers B-29. Tucker travaillera plus tard avec American-Bantam sur la conception de la première Jeep. Après la guerre, Tucker a vu le besoin d’une voiture complètement nouvelle, alors que les grands constructeurs automobiles n’étaient pas pressés de les présenter. La Torpedo de Tucker est apparue pour la première fois dans Science Illustrated en 1946 et le public était immédiatement excité. Après avoir obtenu un site de production en 1947 après avoir récolté 17 millions de dollars, Tucker et son équipe de dirigeants automobiles étaient prêts à produire les premiers prototypes. Il y avait 51 unités construits et ils présentaient des innovations comme un volant rembourré, du verre de sécurité, une suspension indépendante sans ressort, une barre de sécurité dans le toit, un phare cyclope central et un moteur d’avion 6 cylindres à l’arrière de 334 pouces cubes. Tucker a fait face à un examen minutieux de la manière dont il a collecté des fonds auprès de la Security and Exchange Commission. Il a vendu des accessoires et des concessions Tucker avant que la voiture ne soit prête pour la production. Il a finalement été confronté à un dossier du grand jury présenté par la SEC et forcé à la faillite en mars 1949. En 1950 il n’était finalement pas reconnu coupable de toutes les accusations, la presse négative et les nombreuses poursuites intentées par des personnes qui avaient acheté des concessions l’avaient mis à rude épreuve et son rêve de produire une voiture radicalement futuriste était terminé.

Après le procès, il est resté optimiste. Après la vente aux enchères de toutes les sociétés de Tucker, Tucker a reçu une de ses voitures et sa mère en a reçu une autre. Tucker a fait équipe avec plusieurs inventeurs au Brésil dans le but de construire une nouvelle voiture, la Carioca, qui n’a jamais vu la production. Après son retour aux États-Unis du Brésil en 1956, Tucker a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Il est décédé d’une pneumonie en décembre à la suite d’une complication du cancer et a été enterré au Michigan Memorial Park à Flat Rock, au Michigan.