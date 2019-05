21 mai 2003 – Décès de Alejandro de Tomaso

Fils d’un père Italien et d’une mère argentine, De Tomaso est né à Buenos Aires le 10 juillet 1928. Son père décède très jeune ( 38 ans) le Alejandro quitte l’école à 15 ans pour s’occuper des ranchs de la famille. Il est expulsé du pays à 27 ans pour s’être opposé au régime de Juan Peron. Il retourne en Italie où il trouve une place de pilote chez Maserati. Il fait une brève apparition en F1 chez Ferrari en 1957. Il participera à deux courses.

En 1959, il fonde la compagnie De Tomaso près de Modène. La première voiture de production arrive en 1963 (Vallelunga) et De Tomaso s’est associé avec Ford pour la motorisation après que la marque américaine ait tenté sans succès de racheter Ferrari. De Tomaso aura une écurie de F1 de 1961 à 197. De Tomaso a racheté Moto Guzzi et même Maserati. C’est De Tomaso qui est à l’origine de la Biturbo dans les années 80 et la Ghibli II mais il revendra Maserati à Fiat en proie à de graves difficultés financières. De Tomaso disparaît de la carte dans les années 90 où la compagnie se contente d’assembler certains modèles de voitures pour d’autres constructeurs