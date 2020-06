2,1 M$ pour intégrer les jeunes sur le marché du travail

Près de 2,1 M$ seront octroyés à la Mauricie pour soutenir quatre projets dans le cadre du nouveau programme Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME).

Ainsi, les projets soumis par le Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux, le Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan, Stratégie Carrière et le Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé ont tous été acceptés.

Ces initiatives visent à intégrer des jeunes de façon durable sur le marché du travail ou à les accompagner dans leur processus de choix de carrière. Elles ont été déposées à la suite de l’appel de projets, lancé en février dernier par le ministre Jean Boulet, aux organisations qui oeuvrent auprès des jeunes ayant des obstacles à intégrer le marché du travail.

Le programme JME vise à mettre en action des idées novatrices pour mobiliser les jeunes de 15 à 30 ans, en complémentarité de l’offre de services publics d’emploi sur l’ensemble du territoire québécois.

« Le programme JME a été mis en place dans le seul but de permettre à des jeunes faisant face à différents obstacles d’intégrer durablement le marché du travail et, surtout, de s’y épanouir. Le développement de compétences sera au coeur de la relance du Québec et les projets s’inscrivent dans cette stratégie», indique Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité et député de Trois-Rivières.

M. Boulet a annoncé que 104 projets, soit 95 régionaux et 9 nationaux, se partageront environ 54,9 millions de dollars dans le cadre de ce nouveau programme.

Avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, le Québec comptait 136 000 jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation.