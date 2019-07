21 juillet 1987 – Ferrari dévoile la F-40

C’était il y a 32 ans à l’’usine de Ferrari à Maranello que la compagnie présente la voiture qui célébrait les 40 ans de la marque. C’est Enzo Ferrari lui-même, âgé de 89 ans , qui avait annoncé : “Il y a un peu plus d’un an, j’ai exprimé mon souhait aux ingénieurs. Construisez une voiture pour être la meilleure du monde. Et maintenant, la voiture est là.”

Les ingénieurs de Ferrari avaient conçu la F40 pour être le véhicule routier le plus rapide jamais construit. Le F40 n’avait pas de tapis de sol, pas de chaîne stéréo, pas de serrure électrique ou de fenêtre. Il y avait seulement une vitrine en verre affichant son puissant moteur V8, mais cela faisait également partie du corps composite remarquablement léger, moulé en plastique, en céramique et en métal. Bien que la voiture n’ait pas de système de freinage électronique, elle était capable de 0-60 milles à l’heure en 3,5 secondes et pouvait rouler à 201 milles à l’heure, faisant de la F40 la première voiture de sport de série à dépasser la barrière des 200 milles à l’heure. Comme toutes les grandes voitures Ferrari, la F40 a connu une carrière couronnée de succès dans les courses de voitures de sport du monde entier. C’est aujourd’hui un des modèles de collection les plus prisés chez Ferrari.