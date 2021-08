21 éclosions de COVID-19 à Trois-Rivières : bars et restaurants sous surveillance

On dénombre 21 éclosions de COVID-19 à Trois-Rivières ces derniers jours, principalement dans des bars et restaurants du centre-ville.

Des 28 éclosions survenues ces dernières semaines, 21 ont été recensées au centre-ville.

« Depuis trois semaines, on remarque une hausse des cas, principalement à Trois-Rivières. À 95 %, les personnes concernées sont des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées », soutient Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle.

Cette dernière indique que ce sont maintenant 74 cas qui sont reliés au Roof Top à ce jour, des employés et des clients. L’établissement a d’ailleurs fermé ses portes temporairement.

« Nos continuons l’enquête pour ce milieu, précise Dre Godi. On s’attend certainement à avoir d’autres cas parce qu’il y a eu mobilité du personnel. La plus grande éclosion est au Roof Top, mais il y a aussi plusieurs autres commerces sous surveillance. Principalement des bars et des restaurants, mais pas uniquement ces commerces. »

À quelques jours du Grand Prix de Trois-Rivières, Dre Godi confirme que des mesures additionnelles ont été recommandées aux organisateurs de l’événement, notamment le port du masque en tout temps dans les estrades.

En ce qui concerne le Festival western de Saint-Tite, le plan des mesures sanitaires proposé initialement devra être revu, compte tenu de la situation épidémiologique.