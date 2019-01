Le ChÅ“ur des PÃ¨lerins en quÃªte de choristes

Le Chœur des Pèlerins, le seul chœur formé uniquement de voix d’hommes en Mauricie, est à la recherche de nouveaux choristes, autant chez les Basses que les Ténors et les Barytons.

Les répétitions ont lieu les mercredis soirs de 19h à 21h.

La plupart des membres du chœur chantent par oreille. Des cours de solfège facultatifs se donnent avant chaque répétition pour ceux qui le désirent.

Le répertoire du chœur est composé de chants contemporains et/ou semi-classiques, essentiellement interprétés en français.

«L’important est d’aimer chanter, d’avoir une voix juste et d’avoie avec le goût et l’ambition d’apprendre du nouveau répertoire. On prend le chant choral au sérieux, mais on a beaucoup de plaisir entre nous à chaque répétition. Il y a une belle ambiance. Par ailleurs, il n’y a pas de solo lors des spectacles. Ce sont vraiment les membres du chœur qui chantent ensemble», souligne Martin Brossard, directeur musical du Chœur des Pèlerins.

Les hommes intéressés à joindre le chœur peuvent contacter le directeur musical, Martin Brossard, au 819 694-1160, avant le 6 février.

Le prochain concert du Chœur des Pèlerins aura lieu en mai au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. (M.E.B.A.)