Combat Ã©courtÃ© pour FranÃ§ois Pratte

Un verdict nul technique et des points de suture : voici ce que le Trifluvien François Pratte (8-0-1) a finalement récolté, samedi, à la suite de son passage sur le ring du Cabaret du Casino de Montréal.

Confronté au Mexicain Sergio Silva (6-1-1, 2 K.-O.), le « Prattyboy », un autre protégé de l’entraîneur Jimmy Boisvert, a vu son combat s’arrêter après seulement 1 minute et 40 secondes, alors que les deux athlètes se sont cogné solidement la tête.

Le médecin, en raison d’une sérieuse coupure sur le côté gauche de la tête de Silva, a choisi de stopper l’affrontement. Le combat, qui était prévu pour six rounds, a été désigné nulle technique.

« François est très déçu et en sera quitte pour quelques points de suture », a indiqué un représentant du promoteur Eye of the Tiger Management.

François Pratte, qui disputait son premier combat de l’année 2019, était impliqué dans l’un des duels préliminaires du gala présenté à guichets fermés.

Victoire pour Keamy Cloutier

Un autre Trifluvien, Keamy (Savoie) Cloutier (2-0-0), a enregistré la victoire plus tôt en soirée, obtenant une décision unanime des juges sur le Mexicain Saul Alejandro Gonzalez Meza (4-4-0, 3 K.-O.).

Meza, qui disputait un premier combat à l’extérieur du Mexique, s’est révélé un bon adversaire pour le parcours de Cloutier. Celui-ci disputait son deuxième combat chez les professionnels. Keamy Cloutier a d’ailleurs envoyé Meza au tapis à deux reprises, la première fois avec un crochet du droit à la toute fin du premier round, puis la deuxième fois à la reprise suivante.

Le poids lourd Simon Kean, qui était présent dans l’assistance, devrait pour sa part renouer avec la compétition au cours de l’année 2019.

Rappelons que l’Olympien de Trois-Rivières a encaissé un premier revers chez les professionnels en octobre dernier après avoir été passé K.-O. au quatrième round par l’Ontarien Dillon Carman lors d’un combat disputé au Centre Vidéotron à Québec.

Simon Kean, après avoir été au repos une bonne partie de l’automne, a repris l’entraînement au mois de décembre. Questionné par L’Hebdo Journal, son promoteur n’a pas désiré offrir de détail concernant le moment ni le lieu de cet éventuel retour. Bien qu’un combat revanche entre Simon Kean et Dillon Carman soit souhaité, « il est très possible qu’ils disputent d’abord un combat chacun de leur côté avant de se retrouver », nous a-t-on dit.