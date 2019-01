Le communautaire et le scolaire unis pour la rÃ©ussite Ã©ducative

ÉDUCATION. Depuis 2006, le Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire (COMSEP) offre des ateliers aux enfants et leurs parents dans le cadre du projet «École citoyenne».

L’objectif de celui-ci est la réussite scolaire en milieu défavorisé. Le projet a débuté avec une classe et rejoint maintenant des élèves dans douze classes réparties dans cinq écoles. Ces enfants sont en maternelle ou au premier cycle du primaire.

«École citoyenne», ce sont des activités en classe avec les enfants et les parents, mais aussi des ateliers avec les parents uniquement. L’idée est de leur démontrer que leur implication joue un rôle important dans la réussite scolaire de leur enfant, en plus de les outiller.

Les activités sont définies en fonction des besoins et intérêts des parents et des gens des milieux scolaires. Des outils, tels qu’une trousse d’éveil à la lecture, ont été conçus au fil des ans spécialement pour le projet. Il faut savoir que les écoles qui participent au projet ont un indice de défavorisation de 9 ou 10, soit les plus élevés.

Au cours des deux dernières années, ce sont près de 300 parents qui ont participé à au moins une activité en classe. Le tiers de ceux-ci sont des immigrants.