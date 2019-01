La culture autochtone au cÅ“ur d’une exposition

Jusqu’au 24 mars, le Musée POP présente l’exposition «Vague démographique: mouvance des cultures».

Cette exposition est le résultat d’un projet de création réunissant des artistes de l’Atelier Presse Papier, des artistes autochtones québécois, ainsi qu’une artiste invitée de la Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières.

Autour d’un cercle de paroles au Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières, les artistes ont partagé des notions de l’histoire autochtone et ont échangé sur les us et coutumes, les traditions, l’iconographie, les changements et la mouvance des cultures.

«Je voulais qu’on aborde la mouvance parce que c’était déjà remarqué, notamment au niveau politique, mais aussi parce que j’étais déjà en lien avec le Centre d’amitié autochtone pour un autre projet. La mouvance est importante. Le gouvernement dit qu’il y a environ 1300 autochtones à Trois-Rivières, mais au Centre d’amitié autochtone, on dit qu’ils sont plus de 3000. En proposant cette thématique dans le cadre d’une collaboration entre des artistes Québécois et des artistes des Premières Nations, je me disais que ça pouvait faire quelque chose de beau», explique Frédérique Guichard, coordonnatrice et commissaire de l’exposition.

Les duos d’artistes se sont réunis et ont créé 28 œuvres, soit 14 grands formats et 14 petits formats. Les petites œuvres ont également été reliées dans un livre d’artistes, autour du conte «Lune perdue» d’Ariane Gélinas, écrit spécialement pour ce projet.

C’est la première fois qu’un important projet de création entre des artistes autochtones de différentes Nations et des Québécois est réalisé en Mauricie sur le territoire Atikamekw.

L’exposition continuera de voyager, puisqu’elle sera aussi présentée au Centre Félix-Leclerc de La Tuque et au Musée des Abénakis, à Odanak, plus tard cette année.

Artistes participants