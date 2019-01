Gros week-end pour le Climatisation Cloutier

Tout un match attend les amateurs de hockey pour le dernier match local à Plessisville, à 20h30 ce soir, alors que le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine sera en visite. De retour à domicile demain (samedi), les Madelinois seront opposés aux Loups de La Tuque, meneurs au classement, seront en sol trifluvien.

En vertu de l’excellente séquence de sept gains consécutifs, le Climatisation Cloutier fera d’abord face à une autre équipe qui a le vent dans les voiles par les temps qui courent, soit le Métal Pless de Plessisville.

Selon l’entraîneur-chef madelinois, Éric Haley, la fin de semaine qui suit apportera son lot de défis, aux joueurs et à l’organisation. «Malgré leur début de saison chaotique, Plessisville est sur une bonne séquence depuis quelques semaines. Ils sont revenus de loin au classement afin de lutter pour la quatrième position. C’est une équipe qui mise sur la vitesse et le talent. Comme à l’habitude, les partisans devront s’attendre à tout un duel.»

Que 5 points séparent les deux formations. Les deux équipes doivent remporter la victoire alors que le classement du Circuit Dorais est, à nouveau, très serré pour les positions 2 à 5. Cap-de-la-Madeleine totalise 27 points en 19 matchs, suivi de Joliette avec 24 points (19 matchs), Louiseville avec 23 points (19 matchs) et le Métal Pless qui compte 22 points (20 matchs).

Le seul affrontement entre les deux équipes avait été à l’avantage du Métal Pless, en novembre dernier, au Cap-de-la-Madeleine.

«Les deux équipes ont bien changé depuis ce match du mois de novembre, lance Samuel Fortier, entraîneur-chef du Métal Pless. Les deux équipes ont bougé sur le marché des transactions, entre autres. Dans notre cas, je suis arrivé comme entraîneur-chef avec une nouvelle équipe (suite au départ de l’entraîneur Mario Roy) d’entraîneurs. On a un gros défi devant nous ce soir et les amateurs seront choyés. Ils pourront voir tout un match entre deux équipes qui ont les éléments pour se rendre loin dans les séries.»

Les Loups samedi

«Quant aux Loups de La Tuque, on parle de la meilleure équipe au classement général. Malgré les suspensions, cette équipe compte une des plus grandes profondeurs au niveau robustesse dans la LHSAAAQ. Ils voudront poursuivre leur saison de rêve afin d’arriver en séries éliminatoires dans les meilleures dispositions possible. Nous avons cependant certains événements survenus cette saison, ainsi que dans les dernières séries vécues contre eux. Ce sera un défi de tous les instants, d’affronter ces deux équipes», ajoute-t-il.

Quels sont ces défis qui se mettront sur la route des Bleus?

«La clé sera dans l’attitude des joueurs face à l’adversité. La rencontre contre les Maroons de Waterloo en a été un exemple. La troupe de Miguel Fortin nous a poussés à trouver des solutions au chapitre de la technique, de la stratégie et de l’attitude. C’est ce genre d’adversité qui fait grandir une équipe, collectivement. Ces deux rencontres nous permettront de nous comparer, par rapport à tout cela.»

La rencontre de ce soir, présentée à l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin, débutera à 20h30.

Pour le dernier match de la saison régulière, le Climatisation Cloutier désire gâter ses partisans samedi. Sous la thématique «Soirée reconnaissance aux fans», l’organisation remettra plusieurs prix de présence aux partisans.

Source : Robert Legault et LHSAAAQ Communications