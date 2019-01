Rendez-vous des cinÃ©mas du monde: une deuxiÃ¨me Ã©dition bonifiÃ©e

C’est du 15 au 21 février que les Rendez-vous des cinémas du monde tiendront leur deuxième édition au Cinéma Le Tapis Rouge. Face à l’engouement de la première édition, l’événement grandit et propose 11 films provenant de dix pays, comparativement à sept films en 2018.

Les longs-métrages qui figurent à l’horaire, dont trois documentaires, sont tous présentés pour la première fois à Trois-Rivières. Ils abordent des thèmes très vastes, tels que la question du racisme systémique, les droits des enfants, le droit à l’information, l’importance des liens familiaux, la soif de pouvoir, les conflits armées et les changements climatiques.

«Ces films permettent de sensibiliser le public à différentes réalités et de montrer ce qui se fait ailleurs, souligne Daniel Landry, vice-président du Comité de solidarité/Trois-Rivières. Ça favorise également une culture plus respectueuse des différences. À travers le monde, les risques d’intolérance et de xénophobie, entre autres, dépassent les frontières. Ça montre une méconnaissance de ces enjeux. C’est naturel de nous servir du septième art pour briser les frontières et les murs.»

Capharnaüm, de la réalisatrice Nadine Labaki, sera présenté en ouverture des Rendez-vous des cinémas du monde le 15 février. Il s’agit d’un drame bouleversant sur la vie des enfants au Liban.

«C’est de la fiction, mais toutes les situations présentées dans le film ont réellement été vues et vécues par la réalisatrice lors de ses trois années de recherche sur le terrain, que ce soit la visite d’un centre de détention que la vie dans les quartiers défavorisés du Liban», explique Richard Grenier, coordonnateur du secteur d’éducation du public au Comité de solidarité/Trois-Rivières.

Le film a été primé au Festival de Cannes en 2018, où il a remporté le Prix du jury.

L’événement se terminera avec la présentation de La saveur des Ramen. Ce drame transportera les spectateurs du Japon à Singapour, alors que Masato, un jeune chef des Ramen au Japon, entreprend le voyage culinaire de sa vie pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère lorsqu’il était enfant. Il découvrira également des secrets familiaux profondément enfouis.

Trois séances de projection sont prévues chaque jour à 13h, à 15h30 et à 19h30. Un passeport au coût de 30$ donnant accès à quatre entrées est disponible à la billetterie du Cinéma Le Tapis Rouge et auprès du Comité de solidarité. Les prix d’entrée seront de 9,50$ l’après-midi et 11$ le soir.

Les films à l’horaire

L’horaire complet des projections est disponible sur les sites Internet du Cinéma Le Tapis Rouge et du Comité de solidarité/Trois-Rivières, ainsi que sur la page Facebook de l’événement des Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières.