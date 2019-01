Une journÃ©e de plein air pour une bonne cause

Pour une 14e année, la population est invitée à participer en grand nombre à la Journée plein air du Fonds Jean-Pierre-Petit de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR). Le rendez-vous est donné le 2 février dès 9h au centre de plein air Énergie CMB (rue Marguerite-Seigneuret).

Tout au long de la journée, les adeptes de course à pied, de ski de fond et de raquette sont invités à profiter des sentiers du centre de plein air Énergie CMB, tout en appuyant, par le fait même, le Fonds Jean‑Pierre‑Petit.

Animation, bar à chocolat chaud, musique, feu de camp, dîner «bière et saucisses», et bien d’autres surprises sauront réconforter les coureurs et les dévoués supporteurs.

L’activité a pour objectif d’amasser des fonds afin d’acquérir de l’équipement de pointe pour le Service de neurologie et le Service de neurochirurgie du Centre hospitalier affilié universitaire régional du CIUSSS MCQ.

Francine Lefebvre, infirmière clinicienne en neurochirurgie et porte-parole de l’événement 2019, souligne l’importance de bénéficier de soins et de traitements ici en région, elle-même ayant eu recours en août 2014 à des appareils financés par le Fonds Jean-Pierre-Petit suite à un traumatisme crânien.

Pour plus d’informations, pour effectuer un don ou pour s’inscrire aux diverses activités de la journée : www.fondationrstr.com ou 819 697-3333 poste 53590.