PrÃ©sentation du nouveau GMC Sierra HD

Nous sommes en Californie pour l’essai du nouveau GMC Sierra 1500 AT et Chevrolet Blazer. Comme mise à bouche à la veille de notre journée d’essai en Sierra AT4, GMC a présenté son nouveau HD 2 500 et 3 500 qui sera mis en vente plus tard cette année dans les configurations à double roue arrière et à roue arrière 2500HD et 3500HD.

Le Sierra HD 2020 a un style plus imposant et basé sur le style récemment référé de la version 1 500. Il est plus grand et plus long, avec un faciès plus audacieux qui incarne la signature de GMC.

La signature visuelle est mise en valeur par un nouvel éclairage, comprenant des «lames de lumière» de premier plan qui fournissent un éclairage DEL pour les feux de jour. Des DEL sont également utilisées pour les phares, les feux arrière, les phares antibrouillard disponibles et d’autres éléments d’éclairage, y compris les feux de position de toit disponible de série sur tous les HD à doubles roues arrière et tous les Sierra HD Denali, sauf interdiction légale.

À l’intérieur, le Sierra HD offre le meilleur dégagement pour la tête et les jambes de la catégorie à l’avant, avec les modèles à cabine multiplace. Une position assise plus haute complète le profil plus haut du camion pour offrir une vue confiante derrière le volant. Si vous cherchez l’exclusivité, le modèle Denali offre les sièges en cuir de première qualité, les garnitures en bois authentiques et le décor en aluminium au fini sombre rehaussent le raffinement de l’intérieur. Il y aura aussi une version AT4 HD taillée sur mesure pour les parcours hors route. Il comprend une suspension hors route, des amortisseurs Rancho, plaques de protection, différentiel arrière à blocage Eaton. Vous avez aussi des jantes 18 pouces avec pneus tout terrain Michelin et roues de 20 pouces en option. Vous avez aussi un système de sélection de traction avec mode spécifique tout-terrain un contrôle de descente et aide au démarrage en côte.

Comparé au modèle actuel, le nouveau Sierra Heavy Duty a:

• Un empattement plus long, une ligne de capot plus haute et plus dominante et une hauteur hors tout plus grande.

•Une grille plus large et une prise d’air de capot fonctionnelle pour alimenter un système de refroidissement avancé pour le turbo diesel Duramax.

•Premier volume de la surface de chargement des poids lourds 10 et 12 arrimages avec une nouvelle prise de courant disponible de 120 volts.

•Hauteur de levage du lit inférieure d’un pouce par rapport au Sierra Heavy Duty 2019

Vous avez aussi les marchepieds latéraux situés à l’avant des ouvertures des roues arrière, qui viennent compléter les marches intégrés dans le pare-chocs arrière afin d’améliorer l’accès à la zone de chargement et le hayon MultiPro à six fonctions tous deux empruntés aux modèles 1 500. Le moteur turbodiesel Duramax de 6,6 L revient pour le Sierra HD 2020, Il offre une puissance certifiée de 445 chevaux et 910 lb-pi de couple. Ce moteur déjà puissant fonctionne plus efficacement grâce à une capacité de refroidissement accrue fournie en partie par une meilleure induction de l’air. Le modèle introduit une toute nouvelle transmission automatique Allison à 10 vitesses – la première du genre dans le segment des camionnettes à usage intensif. Sans donner de chiffres précis, GMC annonce que la capacité de remorquage va dépasser les 30 000 livres. Les vrais chiffres seront annoncés plus tard à l’été. Citons en terminant que le nouveau Ram HD a annoncé un couple de 1 000 lb-pi et une capacité de remorquage de 35 000 livres.