La Commission scolaire du Chemin-du-Roy en mode recrutement

Pour la toute première fois, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy organise Événement carrière le jeudi 24 janvier entre 16 h et 18 h au 1515, rue Sainte-Marguerite.

Cet événement permettra aux personnes intéressées de venir porter leur CV et de poser leur candidature à des contrats et à des remplacements dans différents profils d’emploi, en plus de s’inscrire à la banque de candidatures.

Sur place, le Service des ressources humaines répondra aux questions entourant l’embauche et les perspectives d’emploi, en plus d’aider les participants sur place à s’inscrire à la banque de candidatures.

La Commission scolaire recherche activement du personnel de soutien en secrétariat, en informatique, en service de garde et en éducation spécialisée. De plus, elle accepte toujours des candidatures de professionnels en orthophonie, orthopédagogie et en psychologie.

Plusieurs besoins sont à combler en enseignement et particulièrement en arts, musique, français, anglais, espagnol, en adaptation scolaire ainsi qu’en enseignement préscolaire et primaire. Plusieurs contrats et remplacements seront proposés.

«Nous avons une diversité de contrats avec différents types de plages horaire à combler qui offrent une perspective d’emploi à très court terme. De plus, contrairement à ce que les finissants en enseignement peuvent penser, plusieurs postes seront disponibles à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et rapidement, les nouveaux enseignants pourront obtenir un poste régulier dans notre organisation», souligne la directrice adjointe au Service des ressources humaines, Élyse Giacomo.