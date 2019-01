Joignez la petite LÃ©onie le temps d’une journÃ©e

Leucan Mauricie/Centre-du-Québec a annoncé le retour du Défi ski Leucan où planchistes et skieurs sont invités à se joindre à fête pour une bonne cause. Le Défi 2019 aura lieu le samedi 16 mars prochain en direct de la Vallée du Parc de Shawinigan.

Les participants de tous âges, ainsi que de tous niveaux, sont invités à prendre part à cette importante journée familiale. Seul, ou en équipe de deux, trois ou quatre personnes, un minimum de 500$ en dons doit être amassé afin d’aider les enfants atteints de cancer et leur famille.

«On continue d’améliorer la formule d’année en année alors nous avons amené plusieurs nouveautés. On revient avec quatre défis complémentaires pour les participants. On a aussi ajouté une pause de deux heures pour tout le monde alors ce sera l’occasion de s’arrêter pour souper en famille, entre amis ou avec les collègues», explique Julie Maltais, agente au développement philanthropique de Leucan Mauricie/Centre-du-Québec.

«Il y aura de l’animation toute la journée avec Pascal Guité et différents artistes, en plus d’un 5 à 7. De plus, les gens qui souhaitent participer, mais qui n’ont pas d’équipement pourront en emprunter gratuitement (en quantités limitées). Nous avons également mis sur un pied un concours pour les équipes qui s’inscrivent tôt. Ceux qui auront amassé un minimum de 20$ avant le 31 janvier auront une chance de gagner un hébergement pour la nuit du Défi.»

La courageuse Léonie

Dans la région, l’évènement pourra compter sur l’implication de la famille porte-parole formée de Léonie, 7 ans, accompagnée de Jérôme et de ses parents, Marie-Soleil et Michaël. «Léonie est atteinte d’un lymphome lymphoblastique B au niveau de la moelle osseuse, ce qui est comme le petit frère de la Leucémie. Pour ce qui des traitements, nous en avons pour deux ans et un à deux mois, alors ça nous mène en octobre 2019», a confié sa mère.

Les trois équipes qui auront amassé les plus grands montants en dons pour Leucan seront récompensées d’un prix.

«Pour les personnes qui ne participent pas au Défi, mais qui voudraient venir souper avec nous, le souper trois services coûtent 25$ par personne ou 200$ pour une table de huit. Il faut réserver auprès de Leucan», a ajouté Mme Maltais.

David Bélanger, accompagné de sa fille Delphine, agira à titre de président d’honneur pour une deuxième année. Ce dernier est directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières.

À toutes personnes intéressées, c’est donc un rendez-vous le 16 mars, de midi à 20h. Pour tous les détails, visitez le https://www.defiski.com/fr/.