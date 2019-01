L’Hebdo MÃ©kinac/des Chenaux renaÃ®t

À compter du 6 février prochain, les résidents de la MRC de Mékinac et de la MRC des Chenaux verront L’Hebdo Mékinac/des Chenaux renaître de ses cendres.

C’est dans le but d’offrir une couverture de l’actualité locale à la hauteur du dynamisme des gens des deux MRC que le groupe icimédias, qui possède également L’Hebdo Journal, L’Hebdo du St-Maurice, Le Courrier Sud, L’Écho de Maskinongé et L’Écho de la Tuque dans la région, a décidé de ramener un journal local dédié à ces deux secteurs.

Au total, 12 400 copies de L’Hebdo Mékinac/des Chenaux seront distribuées aux deux semaines.

«C’est un juste retour pour les résidents de ces secteurs qui ont connu la première mouture de L’Hebdo Mékinac/des Chenaux de 1995 à 2013. La mission des hebdos est de fournir du contenu très local à ses lecteurs et cette notion était moins présente dans les dernières années avec la fermeture de cette entité. Avec la relance du journal, la population retrouvera une publication, aux deux semaines, qui les concernera davantage et qui sera plus accessible pour les entreprises locales du territoire», souligne Amélie St-Pierre, directrice générale des Hebdos Mauricie – Rive-Sud.

«Nous croyons que les hebdos sont essentiels à la vitalité et au développement de nos communautés, de nos villes et villages et de leur région. Nous croyons aussi que chaque hebdo est unique et fait partie de l’identité et de l’ADN de sa communauté», ajoute Renel Bouchard, président et copropriétaire d’icimédias.

Toute l’équipe régionale de rédaction sera mise à contribution pour couvrir l’actualité, la vie culturelle, les initiatives communautaires et les sports dans les MRC de Mékinac et des Chenaux.

Les nouvelles seront également mises en ligne sur Internet au www.lhebdomekinacdeschenaux.ca.

Depuis la dernière édition de l’ancienne mouture de L’Hebdo Mékinac/des Chenaux en 2013, L’Hebdo du St-Maurice et L’Hebdo Journal avaient pris la relève pour assurer une couverture de ces deux secteurs.

«Le monde des médias traditionnels se redéfinit depuis quelques années: l’instantanéité de la nouvelle, du contenu en continu, des dossiers exclusifs… On doit se démarquer et préserver notre papier tout en étant présent sur le web et les réseaux sociaux. Depuis la vente des Hebdos de la région au groupe icimédias en novembre 2017, notre priorité est le contenu 100% local. C’est notre créneau. La présence d’un journal local est encore essentielle en 2019. Tant que les annonceurs et les lecteurs seront au rendez-vous, nous serons là pour vous faire rayonner et parler de ce qui vous concerne», conclut Amélie St-Pierre.

Pour suivre L’Hebdo Mékinac/des Chenaux sur Facebook: www.facebook.com/hebdomekinacchenaux