Plus difficile que prÃ©vu pour les Estacades

Trois-Rivières rendait vite à l’Albatros du Collège Notre-Dame, formation qui n’a que 5 victoires en 32 affrontements cette saison. Les locaux ont inscrit 4 buts au dernier tiers, mais les Estacades se sont sauvés avec les deux points de classement en l’emportant 5 à 4.

Trois-Rivières était en plein contrôle après 40 minutes de jeu, en avance 2 à 0 gracieuseté des 16e et 17e filets de la campagne d’Anthony Bédard.

Les Estacades ont ensuite triplé leur avance dès la 43e seconde du dernier tiers alors qu’Alexandre Parent, avec son 19e, est venu battre le gardien Nathan Pelletier.

C’est alors que les locaux se sont en mis en marche en répliquant avec une poussée de trois buts en 5 minutes. Charles Truchon (15e) et Christophe Chiasson (1er et 2e) ont battu Alexis Giroux pour ramener les deux équipes à la case départ. À 13:02, Zachary Bolduc a redonné une priorité d’un but aux Estacades, mais Samuel Johnson créait l’égalité 4 à 4 avec un peu moins de 4 minutes à jouer.

Alors que les deux formations se dirigeaient vers la période de surtemps, Tommy Luneau est venu inscrire un important but qui allait s’avérer être le but gagnant avec 1 minute et 14 secondes à faire au match.

Olivier Pouliot s’est mérité la première étoile, fort d’une performance de 4 aides. Les hommes de Frédéric Lavoie ont dominé 36 à 21 au chapitre des tirs au but.

Les Estacades occupent désormais – à égalité – le 3e rang du classement général avec 71 points. Seuls les Chevaliers de Lévis (35 victoires et 1 revers) et les Cantonniers de Magog (29-3-4) font mieux qu’eux présentement.

Match remis

Le match contre les Grenadiers de Châteauguay initialement prévu pour dimanche a été reporté au mercredi 30 janvier, à 19h, en raison des conditions météorologiques.

Cette décision a été prise par les dirigeants de la Ligue de hockey Midget AAA afin de voir à la sécurité des joueurs et du personnel de la ligue.