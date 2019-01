Place Ã  la randonnÃ©e de motoneiges anciennes

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE. C’est ce samedi (26 janvier) qu’aura lieu la traditionnelle randonnée de motoneiges anciennes, dans le cadre du Festival de pêche aux petits poissons des chenaux.

Les visiteurs pourront voir défiler le convoi sur la glace de la rivière Sainte-Anne en matinée et en fin d’après-midi. Le trajet d’une quarantaine de kilomètres arpentera la MRC des Chenaux.

Le départ se fera à 11h à la Ferme La Bisonnière, à Saint-Prosper, tandis que l’arrivée est prévue vers 15h à la Place du Festival, sur la rivière Sainte-Anne.

Il sera possible de s’inscrire le jour-même, entre 8h30 et 10h30 au Centre récréatif J.-G. Houle (160, rue Gamelin, Sainte-Anne-de-la-Pérade). La participation coûte 20$ par adulte et 10$ pour les enfants de 11 ans et moins.